FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentabler FormFactor-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FormFactor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 252,781 FormFactor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 27 770,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 177,70 Prozent angezogen.
FormFactor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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