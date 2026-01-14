NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen FormFactor-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,14 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,180 FormFactor-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 681,73 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 681,73 USD, was einer positiven Performance von 68,17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von FormFactor belief sich zuletzt auf 5,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at