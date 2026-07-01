FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentable FormFactor-Investition?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der FormFactor-Aktie betrug an diesem Tag 34,93 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 28,629 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 159,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 578,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 357,86 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte FormFactor einen Börsenwert von 11,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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