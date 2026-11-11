FormFactor Aktie

FormFactor ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable FormFactor-Anlage? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2016 wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das FormFactor-Papier bei 10,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die FormFactor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 980,392 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen FormFactor-Aktien wären am 10.11.2026 83 950,98 USD wert, da der Schlussstand 85,63 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 739,51 Prozent.

FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FormFactor Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu FormFactor Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FormFactor Inc. 82,98 1,84% FormFactor Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen