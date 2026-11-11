NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2016 wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das FormFactor-Papier bei 10,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die FormFactor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 980,392 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen FormFactor-Aktien wären am 10.11.2026 83 950,98 USD wert, da der Schlussstand 85,63 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 739,51 Prozent.

FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at