FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitable FormFactor-Anlage?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades FormFactor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen FormFactor-Anteile an diesem Tag bei 43,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,325 FormFactor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 132,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,73 Prozent gesteigert.
FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!