NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades FormFactor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen FormFactor-Anteile an diesem Tag bei 43,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,325 FormFactor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 132,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,73 Prozent gesteigert.

FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at