NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das FormFactor-Papier bei 34,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 286,944 FormFactor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40 241,03 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 16.06.2026 auf 140,24 USD belief. Das entspricht einem Plus von 302,41 Prozent.

FormFactor war somit zuletzt am Markt 11,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at