FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitable FormFactor-Investition?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das FormFactor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,74 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 291,990 FormFactor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119 870,80 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 098,71 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte FormFactor einen Börsenwert von 7,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FormFactor Inc.
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
25.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu FormFactor Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FormFactor Inc.
|79,50
|0,00%