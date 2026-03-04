NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das FormFactor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,74 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 291,990 FormFactor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119 870,80 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 098,71 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte FormFactor einen Börsenwert von 7,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

