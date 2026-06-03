NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in FormFactor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der FormFactor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die FormFactor-Anteile bei 31,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 3,189 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 125,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 398,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 298,95 Prozent zugenommen.

FormFactor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at