WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

Frühe Investition 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in FormFactor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 18.02.2023 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,168 FormFactor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 302,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 202,12 Prozent erhöht.

Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

