FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lohnender FormFactor-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 43,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,326 FormFactor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 73,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171,53 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 71,53 Prozent.
Am Markt war FormFactor jüngst 5,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FormFactor Inc.
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: FormFactor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu FormFactor Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FormFactor Inc.
|60,50
|-3,97%