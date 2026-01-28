FormFactor Aktie

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

Lohnender FormFactor-Einstieg? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 43,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,326 FormFactor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 73,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171,53 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 71,53 Prozent.

Am Markt war FormFactor jüngst 5,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

