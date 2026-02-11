NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 285,796 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen FormFactor-Anteile wären am 10.02.2026 26 664,76 USD wert, da der Schlussstand 93,30 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 166,65 Prozent.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at