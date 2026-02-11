FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende FormFactor-Anlage? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 285,796 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen FormFactor-Anteile wären am 10.02.2026 26 664,76 USD wert, da der Schlussstand 93,30 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 166,65 Prozent.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FormFactor Inc.

mehr Nachrichten