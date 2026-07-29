NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FormFactor gewesen.

Das FormFactor-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die FormFactor-Anteile bei 34,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 288,184 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 426,51 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 154,27 Prozent.

Am Markt war FormFactor jüngst 7,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at