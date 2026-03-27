Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Profitables Franklin Electric-Investment?
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: Hätte sich ein Franklin Electric-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert?
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,14 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hat, hat nun 10,972 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 009,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,92 Prozent angezogen.
Der Franklin Electric-Wert an der Börse wurde auf 4,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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