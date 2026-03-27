NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: Hätte sich ein Franklin Electric-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert?

Vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,14 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hat, hat nun 10,972 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 009,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,92 Prozent angezogen.

Der Franklin Electric-Wert an der Börse wurde auf 4,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at