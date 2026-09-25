NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,521 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 244,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144,11 Prozent angewachsen.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at