Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Franklin Electric-Investition
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Franklin Electric-Aktie an diesem Tag bei 86,61 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 11,546 Franklin Electric-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.04.2026 1 144,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,12 USD belief. Damit wäre die Investition 14,44 Prozent mehr wert.
Franklin Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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