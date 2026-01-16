Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Investmentbeispiel
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Franklin Electric-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Franklin Electric-Anteile letztlich bei 24,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,034 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 100,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 405,20 USD wert. Mit einer Performance von +305,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Franklin Electric eine Marktkapitalisierung von 4,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
