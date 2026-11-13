Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Lukrativer Franklin Electric-Einstieg?
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13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Franklin Electric-Anteile bei 93,82 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,659 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 1 040,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,06 Prozent.
Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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