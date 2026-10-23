Franklin Electric Aktie

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WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Rentable Franklin Electric-Investition? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Franklin Electric-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Franklin Electric-Papier 37,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Franklin Electric-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,525 Franklin Electric-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 631,56 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 22.10.2026 auf 99,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 163,16 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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