NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Franklin Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.03.2021 wurden Franklin Electric-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 77,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,960 Franklin Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 272,94 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Papiers am 05.03.2026 auf 98,22 USD belief. Damit wäre die Investition 27,29 Prozent mehr wert.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at