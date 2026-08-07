Franklin Electric Aktie

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WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Frühe Anlage 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Franklin Electric-Anteile betrug an diesem Tag 93,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,147 Franklin Electric-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 11 714,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,14 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric belief sich zuletzt auf 4,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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