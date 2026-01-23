NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Die Franklin Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 99,03 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,098 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 031,20 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 22.01.2026 auf 102,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,12 Prozent vermehrt.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at