Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Rentable Franklin Electric-Investition?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Die Franklin Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 99,03 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,098 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 031,20 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 22.01.2026 auf 102,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,12 Prozent vermehrt.
Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.
Analysen zu Franklin Electric Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Electric Co. Inc.
|100,20
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.