NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Franklin Electric-Anteile an diesem Tag bei 86,32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,158 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers auf 102,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,36 USD wert. Mit einer Performance von +18,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Franklin Electric einen Börsenwert von 4,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at