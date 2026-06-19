Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Lohnende Franklin Electric-Investition?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 16.06.2023 wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Franklin Electric-Papier bei 100,53 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,947 Franklin Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 104,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,51 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,65 Prozent.
Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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