Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Frühe Investition
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr verdient
Die Franklin Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,52 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,969 Franklin Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 104,84 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Papiers am 14.05.2026 auf 98,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,05 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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