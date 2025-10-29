NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2022 wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,32 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 314,815 FreightCar America-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 22 638,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 126,39 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 187,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at