FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Frühe Anlage
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,25 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 307,692 FreightCar America-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 3 338,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 233,85 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 172,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
