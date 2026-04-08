FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Lohnendes FreightCar America-Investment?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit FreightCar America-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,45 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,472 FreightCar America-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 184,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84,27 Prozent.
FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 161,10 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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