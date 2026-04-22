FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Anlage unter der Lupe
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 5,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 1 937,984 FreightCar America-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FreightCar America-Aktie auf 8,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 937,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 69,38 Prozent vermehrt.
FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 174,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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