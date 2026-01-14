NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FreightCar America von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des FreightCar America-Papiers betrug an diesem Tag 10,73 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,320 FreightCar America-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,90 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 13.01.2026 auf 11,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,90 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von FreightCar America betrug jüngst 220,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at