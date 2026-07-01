FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Investition im Blick
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FreightCar America-Aktie bei 8,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,641 FreightCar America-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,39 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 30.06.2026 auf 9,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,39 Prozent.
Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 186,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FreightCar America Inc.
|8,30
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.