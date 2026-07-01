NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FreightCar America gewesen.

Vor 1 Jahr wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FreightCar America-Aktie bei 8,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,641 FreightCar America-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,39 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 30.06.2026 auf 9,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 186,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at