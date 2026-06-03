NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 199,041 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 9 076,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,23 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 146,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at