FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor einem Jahr verdient
Am 11.03.2025 wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,50 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 538,462 FreightCar America-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 15 400,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,00 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von FreightCar America belief sich zuletzt auf 190,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
