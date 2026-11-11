FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Profitable FreightCar America-Investition?
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das FreightCar America-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,38 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 65,020 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 5,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 332,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66,71 Prozent.
FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FreightCar America Inc.
|4,74
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.