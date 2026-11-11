NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren FreightCar America-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das FreightCar America-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,38 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 65,020 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 5,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 332,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66,71 Prozent.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at