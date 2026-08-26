NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das FreightCar America-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren FreightCar America-Anteile an diesem Tag 8,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 158,749 FreightCar America-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (7,25 USD), wäre das Investment nun 8 400,93 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,99 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America belief sich zuletzt auf 234,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at