Das wäre der Verlust bei einem frühen FreightCar America-Investment gewesen.

Am 18.11.2025 wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das FreightCar America-Papier bei 7,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 1 342,282 FreightCar America-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 201,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,99 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 152,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at