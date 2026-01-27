NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fulton Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Fulton Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,30 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fulton Financial-Aktie investierten, hätten nun 8,130 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Fulton Financial-Anteile wären am 26.01.2026 166,10 USD wert, da der Schlussstand 20,43 USD betrug. Mit einer Performance von +66,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at