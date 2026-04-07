NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fulton Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fulton Financial-Aktie 13,49 USD wert. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,129 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 539,66 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 06.04.2026 auf 20,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,97 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 3,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at