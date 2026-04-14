Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Profitable Fulton Financial-Anlage?
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fulton Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 580,046 Fulton Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 540,60 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 13.04.2026 auf 21,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25,41 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 4,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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