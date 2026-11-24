Investoren, die vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fulton Financial-Papier bei 17,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58,445 Fulton Financial-Aktien. Die gehaltenen Fulton Financial-Aktien wären am 23.11.2026 1 339,57 USD wert, da der Schlussstand 22,92 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,96 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at