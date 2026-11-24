Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Profitable Fulton Financial-Investition?
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fulton Financial-Papier bei 17,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58,445 Fulton Financial-Aktien. Die gehaltenen Fulton Financial-Aktien wären am 23.11.2026 1 339,57 USD wert, da der Schlussstand 22,92 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,96 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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