Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Rentables Fulton Financial-Investment?
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fulton Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,244 Fulton Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 23,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,54 Prozent gesteigert.
Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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