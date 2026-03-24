NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fulton Financial gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Fulton Financial-Papier bei 13,30 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 751,880 Fulton Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 932,33 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 23.03.2026 auf 19,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,32 Prozent angezogen.

Fulton Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at