Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Lukrativer Fulton Financial-Einstieg?
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fulton Financial-Anteile an diesem Tag 12,59 USD wert. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,428 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (21,26 USD), wäre die Investition nun 1 688,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,86 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!