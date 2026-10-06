NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fulton Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 6,854 Fulton Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 155,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at