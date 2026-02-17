Fulton Financial Aktie

WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

Lukrative Fulton Financial-Investition? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Fulton Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Fulton Financial-Papier bei 15,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,618 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (22,03 USD), wäre die Investition nun 145,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,80 Prozent vermehrt.

Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

