NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,75 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,633 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 064,81 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 02.02.2026 auf 21,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at