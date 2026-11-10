Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Lukrative Fulton Financial-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,69 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 565,291 Fulton Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 24,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 640,47 USD wert. Mit einer Performance von +36,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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