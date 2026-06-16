Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Profitabler Fulton Financial-Einstieg?
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fulton Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Fulton Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 746,269 Fulton Financial-Anteilen. Die gehaltenen Fulton Financial-Papiere wären am 15.06.2026 17 089,55 USD wert, da der Schlussstand 22,90 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 089,55 USD entspricht einer Performance von +70,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 4,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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