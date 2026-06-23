NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fulton Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.06.2025 wurde die Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fulton Financial-Aktie bei 17,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,663 Fulton Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 23,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,52 USD wert. Damit wäre die Investition 30,52 Prozent mehr wert.

Der Fulton Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at