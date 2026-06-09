NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fulton Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fulton Financial-Papier bei 17,13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,377 Anteilen. Die gehaltenen Fulton Financial-Anteile wären am 08.06.2026 1 287,22 USD wert, da der Schlussstand 22,05 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,72 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at