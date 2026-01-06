NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 19,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fulton Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,152 Fulton Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 19,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2,47 Prozent gleich.

Der Marktwert von Fulton Financial betrug jüngst 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at